Що буде з доларом у 2023: прогнози покращали, але є умови

Курс долара залежить від багатьох військових обставин, міжнародної допомоги та кредитів.

В Україні через відключення світла та блекаути може зрости курс долара. Але прогнози на майбутній рік у аналітиків все ж таки більш оптимістичні ніж раніше.

Про це повідомляє "Кошт". Зазначається, що від початку аналітики фінансової групи ICU припускали, що офіційний курс досягне 45 грн за долар США, а зараз прогноз становить 40 грн за долар. Нагадаємо, зараз офіційно сума — 36,56 грн.

Серед прогнозів аналітиків також малоймовірне зростання зарплати та незначне чи нульове підвищення цін на комунальні послуги. Зниженню очікуваної ціни сприяли фінансова допомога та кредити для України.

За прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, офіційний курс долара від Нацбанку протримається до осені 2023, але до кінця року зросте до 43 грн. Основою прогнозу є умови звільнення до осені окупованих територій та закінчення гарячої фази війни.

На 7 грудня курс долара на чорному ринку становить у середньому по Україні 39,9/40,05 грн. Євро дорожче — 41,417/41,7 грн.

Курс валют в Україні

Як раніше повідомляв "Телеграф", ситуація із тиском блекаутів на курс долара може стабілізуватися тоді, коли потреба в електроенергії зменшиться – навесні.