Долар на чорному ринку подешевшав: українцям пояснили, як блекаут вплине на курс

Повне відключення світла може спровокувати подальше здорожчання валюти

Повний блекаут, пов'язаний із масованими ракетними ударами росіян, може суттєво вплинути на курс валют в Україні.

Таку думку спеціально для "Телеграфу" висловив директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко. За його словами, упродовж останніх півтора місяця ситуація на фронті має досить обмежений вплив на курс, однак психологічна складова все є зберігається. Зокрема, саме блекаут може стати фактором, який потягне за собою здорожчання валюти. Однак, експерт переконаний, що цей вплив не буде тривалим.

"Готівка гривня на час блекауту стане більш практичною для громадян для купівлі товарів першої необхідності. Простіше кажучи – за тривалого, протягом 5-10 днів, блекауту важливість гривні на ринку зросте. Відповідно, курс долара може дещо зменшитися – максимально до 39,5 –40 гривень за долар. Однак після стабілізації з енергопостачанням курс долара може повернутися до коридору 40-41 гривень за долар", — пояснив Марченко.

Якщо розглянути цінову ситуацію в українських обмінниках станом на ранок 6 грудня, то, згідно з даними порталу "Мінфін", вона повернулася до здешевшання.

Так, у вівторок ціна на купівлю американської валюти складатиме 40,05 гривень, хоча у понеділок долар коштував 40,09 гривень. Що стосується продажу, то він становить 40,16 гривні у порівнянні з минулоденними 40,20 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбуватиметься з валютними цінами наприкінці 2022 року.

Також нагадаємо, як експерт Герман Марченко повідомляв, що до кінця 2022 року курс долара в Україні може підстрибнути та повідомив, з яких причин це може статися.