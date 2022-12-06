Доллар на черном рынке подешевел: украинцам объяснили, как блекаут повлияет на курс

Полное отключение света может спровоцировать дальнейшее удорожание валюты

Полный бэкаут, связанный с массированными ракетными ударами россиян, может оказать существенное влияние на курс валют в Украине.

Такое мнение специально для "Телеграфа" высказал директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко. По его словам, на протяжении последних полутора месяцев ситуация на фронте имеет достаточно ограниченное влияние на курс, однако психологическая составляющая все сохраняется. В частности, именно блэкаут может стать фактором, который повлечет за собой удорожание валюты. Однако эксперт убежден, что это влияние не будет продолжительным.

"Наличные гривна на время блэкаута станет более практичной для граждан для покупки товаров первой необходимости. Проще говоря – при длительном, в течение 5-10 дней, блэкауту важность гривны на рынке вырастет. Соответственно, курс доллара может несколько уменьшиться – максимально до 39,5 – 40 гривен за доллар. Однако после стабилизации с энергоснабжением курс доллара может вернуться в коридор 40-41 гривен за доллар", — пояснил Марченко.

Если рассмотреть ценовую ситуацию в украинских обменниках на утро 6 декабря, то, согласно данным портала "Минфин", она вернулась к удешевлению.

Так, во вторник цена на покупку американской валюты составит 40,05 гривен, хотя в понедельник доллар стоил 40,09 гривен. Что касается продажи, то она составляет 40,16 гривны по сравнению с прошлыми 40,20 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет происходить с валютными ценами в конце 2022 года.

Также напомним, как эксперт Герман Марченко сообщал, что до конца 2022 года курс доллара в Украине может подпрыгнуть и сообщил, по каким причинам это может произойти.