Что будет с долларом в 2023: прогнозы улучшились, но есть условия

Курс доллара зависит от множества военных обстоятельств, международной помощи и кредитов

В Украине из-за отключений света и блэкаута может вырасти курс доллара. Но прогнозы на будущий год у аналитиков все же более оптимистические, чем ранее.

Об этом сообщает "Кошт". Отмечается, что изначально аналитики финансовой группы ICU предполагали, что официальный курс достигнет 45 грн за доллар США, а сейчас прогноз составляет 40 грн за доллар. Напомним, сейчас официально сумма — 36,56 грн.

Среди прогнозов аналитиков также маловероятный рост зарплаты и незначительное или нулевое повышение цен на коммунальные услуги. Снижению ожидаемой цены способствовали финансовая помощь и кредиты для Украины.

По прогнозу инвесткомпании Dragon Capital, официальный курс доллара от Нацбанка продержится до осени 2023, но до конца года вырастет до 43 грн. Основой прогноза является условия освобождения до осени оккупированных территорий и окончание горячей фазы войны.

На 7 декабря курс доллара на черном рынке составляет в среднем по Украине 39,9/40,05 грн. Евро дороже — 41,417/41,7 грн.

Курс валют в Украине

Как ранее сообщал "Телеграф", ситуация с давлением блэкаутов на курс доллара может стабилизироваться тогда, когда потребность в электроэнергии уменьшится — весной.