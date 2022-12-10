Угроза блэкаута и Новый год: как курс доллара изменится на следующей неделе

Банкир указал, как Новый год может повлиять на курс доллара уже с понедельника

Курс доллара в декабре в Украине может упасть ниже нынешнего значения – до 38-39 гривен. Об этом рассказали опрошенные сайтом "Телеграф" эксперты.

При этом курс доллара на третьей неделе декабря будет испытывать на себе влияние ряда старых и новых факторов, считает директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

Так, уже традиционными факторами являются финпомощь от западных партнеров, работа "зернового коридора", падение спроса на валюту, победы ВСУ, разумная политика НБУ и сокращение инфляции. Отдельный фактор – успехи ПВО и Воздушных сил ВСУ по отражению массированных ракетных ударов оккупантов по украинским объектам критической инфраструктуры.

К новым, по словам эксперта, добавятся ожидания населения от возможного наступления полного блэкаута.

"Возможные проблемы с энергоснабжением заставляют граждан держать наготове достаточный запас наличной гривны. Также в этом году могут сократиться предновогодние расходы", — предупреждает Герман Марченко.

То есть, вероятно некоторое снижение спроса на валюту со стороны рядовых граждан, что приведет к стабильности курса доллара. В целом же, по мнению Марченко, влияние указанных факторов дает основания прогнозировать, что курс американской валюты на следующей неделе останется в уже привычных с осени рамках 40–41 гривны за доллар.

А тем временем эксперты прогнозируют падение официального курса доллара в 2023 году с 45 до 40 грн. Напомним, сейчас официально один "зеленый" стоит 36,56 гривен.