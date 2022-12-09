Долар знову просів на ринку? Експерт дав прогноз на початок 2023 року

Поки що ситуація з валютами стабільна, але наступного року все може разюче змінитися

На чорному ринку валюти в Україні нові зміни. Не встигли експерти спрогнозувати на найближчі дні подорожчання долара, як він не надто відчутно, але все ж опустився в ціні. Так, на ранок 9 грудня в обмінниках валюту можна купити в середньому за 39,80 грн. При цьому євро демонструє завидну постійність.

Втім, незабаром ситуація може змінитись. Як розповів "РБК-Україна" фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький, вже 2023 року американська валюта може всерйоз подорожчати. Остаточне закріплення на позначці 45 гривень він прогнозує до кінця наступного року.

"Все не так райдужно, як може здатися на перший погляд, — зазначає він. — Ситуація на валютному ринку при накопиченні негативних факторів може помітно змінитись. І ці ризики, до речі, були враховані урядом при розрахунку держбюджету на 2023 рік. Чиновники прогнозують, що наступного року курс долара в середньому становитиме 42,2 гривні".

На вартість іноземної валюти насамперед впливатиме ситуація на фронті, блекаути, що уповільнюють роботу економічного сектору країни та стимулюють зростання безробіття. Із позитивних чинників залишається поки що лише міжнародна підтримка від партнерів, проте Слуцький наголошує на важливості її надходження у термін.

Поки ж долар не демонструє спроб здорожчати. Згідно з даними ресурсу "Мінфін", відучора у продажу він опустився на 13 копійок, а при купівлі — на 15 копійок. Таким чином, вранці 9 грудня середня вартість американської валюти така: продаж — 39,95 грн, купівля — 39,80.

Курс валют на чорному ринку України 9.12.2022

Євро залишився на попередніх позиціях: 41,50 грн при купівлі та 41,70 грн при продажу.

Як справи у валюти на українському міжбанку, можете дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 9.12.2022

Курс євро в Україні 9.12.2022

Зазначимо, що частина експертів дає більш позитивні прогнози щодо курсу долара наступного року. Цілком імовірно, що валюта утримає стабільні показники як мінімум до осені.

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