Диверсия имени Гетманцева – экономист обвинил нардепа в удушении украинского бизнеса

Известный экономист не в восторге от действий нардепа

Деятельность главы комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниила Гетманцева во время войны с рф вызывает многочисленные вопросы. Хотя сам нардеп пытается всех успокоить, что бизнесу не грозят штрафы за хранение топлива без лицензии для работы генераторов, эксперты продолжают обвинять его в противодействии украинским предпринимателям.

Так, главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования) Михаил Кухар в интервью Дмитрию Карпиловскому, основателю Украинского инвестклуба, оценил деятельность Гетманцева как "диверсию", и это в самом мягком выражении.

В качестве примеров он привел решение Верховной Рады, с подачи Даниила Гетманцева не разобравшейся в очередном законопроекте и усложнившей жизнь многим держателям банковских карт в Европе.

"Из-за принятия закона владельцам карточек, проживающим в Европе, возможно, придется проходить процедуру проверки своих данных. В банках это предусмотрено для владельцев счета от 250 тысяч евро, у нас же под него могут подпасть владельцы всех карточек. Если они не приедут в свой банк, им могут заблокировать карту", — подчеркивает Михаил Кухар.

Отдельно достается украинскому бизнесу, например, за два месяца были заблокированы налоговые накладные на 20 млрд грн, выведенных из оборота. За это же время Рада увеличила расходную часть госбюджета на 1 трлн грн, от которого эти 20 млрд составляют всего 2%, то есть особой пользы для госказны эта "экономия" не принесет.

Ранее сайт "Телеграф" рассказывал, что Гетманцев попытался

заступиться за попавшую в скандал коллегу по партии "Слуга народа", но только усугубил ситуацию.