Диверсія імені Гетьманцева – економіст звинуватив нардепа у задушенні українського бізнесу

Відомий економіст не в захваті від дій нардепа

Діяльність голови комітету Верховної Ради з податкової політики Данила Гетьманцева під час війни з росії викликає численні питання. Хоча сам нардеп намагається заспокоїти всіх, що бізнесу не загрожують штрафи за зберігання палива без ліцензії для роботи генераторів, експерти продовжують звинувачувати його в протидії українським підприємцям.

Так, головний редактор Ukraine Economic Outlook (незалежна група економічного прогнозування) Михайло Кухар в інтерв’ю Дмитру Карпіловському, засновнику Українського інвестклубу, оцінив діяльність Гетьманцева як "диверсію", і це найм’якше.

Як приклади він навів рішення Верховної Ради, яка з подачі Данила Гетьманцева не розібралася в черговому законопроекті і ускладнила життя багатьом власникам банківських карток у Європі.

"Через ухвалення закону власникам карток, які проживають у Європі, можливо, доведеться проходити процедуру перевірки своїх даних. У банках це передбачено для власників рахунку від 250 тисяч євро, у нас же під нього можуть підпасти власники всіх карток. Якщо вони не приїдуть у свій банк, їм можуть заблокувати картку", — наголошує Михайло Кухар.

Окремо дістається українському бізнесу, наприклад, за два місяці було заблоковано податкові накладні на 20 млрд. грн., виведених з обороту. За цей час Рада збільшила видаткову частину держбюджету на 1 трлн грн, від якого ці 20 млрд становлять лише 2%, тобто особливої користі для держскарбниці ця "економія" не принесе.

Раніше сайт "Телеграф" розповідав, що Гетьманцев спробував

заступитися за колегу по партії "Слуга народу", що потрапила в скандал, але тільки посилив ситуацію.