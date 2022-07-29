НБУ решил "скрыть" курс валют и запретил обменникам выставлять табло

Решение объяснили спекуляциями небанковских учреждений, совершавших валютные операции

Нацбанк ужесточил требования к обменникам и операторам почтовой связи, осуществляющих обмен валют. Из-за спекуляций и провоцирования "карточного туризма" этим учреждениям запретили размещать информацию о курсе доллара и других валют на внешних циферблатах. К слову, на банки этот запрет не распространяется. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили на официальном сайте Национального банка.

Такое решение относительно обменников и почтовых отделений, где продавали валюту, было принято из-за спекуляций отдельных небанковских учреждений, искусственно повышающих курс в наличном сегменте и тем самым поддерживавших "банкоматный туризм", что недопустимо в условиях войны в Украине.

"Информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате – копии приказа об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. В то же время небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами" — говорится в сообщении Нацбанка.

Это далеко не исчерпывающий список ограничений Нацбанка для обменников и почтовых отделений. В частности:

Их заставят подавать информацию в Реестр помещений, в которых совершаются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

Процесс купли-продажи валют небанковские учреждения обяжут производить с обязательным ведением видеонаблюдения.

Технические требования к кассам обменников и почтовым отделениям будут пересмотрены и усилены.

Покупку и продажу валют эти учреждения могут осуществлять исключительно с применением регистраторов расчетных операций (РРО), а информация об используемых РРО будет передаваться в Национальный банк.

В то же время в НБУ отметили, что эти изменения не будут касаться банков, ведь с их стороны почти не было зафиксировано злоупотреблений в сфере обмена валют. Однако в случае обнаружения таких злоупотреблений аналогичное регулирование будет введено и для них.

Напомним, что на утро 29 июля наличный курс доллара на черном рынке подобрался вплотную к отметке в 42 гривны, хотя в банках он в среднем стоил 39,6 грн (покупка) и 40,8 грн (продажа).

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты прогнозируют, что цена на доллар изменится к концу следующей недели.