Каким будет курс доллара в августе – эксперт назвал два фактора его роста или падения

Эксперт назвал две причины, по которым может измениться курс гривны в августе

После роста курса наличного доллара почти до 40 гривен, его соотношение к гривне стабилизировалось, установившись на среду, 27 июля, в 39,95 гривен. Скорее всего в районе 40 гривен, возможно несколько больше, этот курс будет оставаться до конца лета.

Так думает экономический эксперт Александр Охрименко, отмечая, что есть только два фактора, способные этот курс изменить.

"Первый фактор – зерновой экспорт, который должен возобновиться из черноморских портов. Если его удастся проводить без эксцессов, вроде обстрела портов или судов с зерном, поступление валюты способно не только закрепить нынешний курс доллара в 40 гривен, но даже снизить его до 37 гривен. Правда случиться это может не ранее сентября-октября, все-таки нужно некоторое время на поступление в страну необходимого объема валюты", — говорит эксперт "Телеграфу".

Другим фактором, который может изменить курс доллара в сторону ревальвации гривны, Охрименко считает освобождение ВСУ большей части Херсонской области. В таком случае за счет оптимизма на рынке курс доллара по отношению к гривне может упасть.

Однако в целом, более вероятным курсом доллара на август, эксперт считает 39-40 гривен, возможно, даже несколько больше, если во второй половине августа ползучая девальвация гривны усилится.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что запуск экспорта зерновых позволит снизить курс доллара до 38-39 гривен, в противном случае курс будет не ниже 40 гривен.