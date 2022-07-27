Доллар застыл перед отметкой 40: эксперт объяснил, что повлияет на курс

Есть несколько факторов, которые помогут "сбить" стоимость американской валюты

Американский доллар на черном рынке Украины медленно, но уверенно укрепляется в цене. Так, на утро среды, 27 июля, в продаже за валюту просили 39,95 грн, что на 51 копейку дороже, чем в предыдущий банковский день. Если финансовая ситуация в стране не изменится, то психологическая отметка все же будет пересечена.

Однако, как рассказал "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, есть несколько факторов, которые способны урегулировать стоимость доллара. И один из них — это нормальный запуск экспорта зерновых, над которым украинцы сейчас усердно трудятся.

Впрочем, особых подвижек ждать лишь от этого не стоит. Если экспорт таки будет налажен, курс доллара может "застыть" на уровне 38-39 гривен. Выше 40 валюта США прыгнет лишь в том случае, если зерно так и не удастся вывезти. При этом стоит еще учитывать объем международной финансовой помощи, регулярные переводы украинских заробитчан из-за границы и прочие аспекты.

Свежий же курс на утро 27 июля демонстрирует значительный рост двух главных иностранных валют — доллара и евро. Как уже упоминалось, в продаже за американскую валюту просят 39,95 грн, а при покупке она стоит 39,66 грн. Покупка, к слову, подскочила сразу на 56 копеек.

Курс валют на черном рынке Украины 27 июля

Евро остановилось в покупке на отметке 40 грн, а вот в продаже перешагнуло ее. Теперь во время операции продажи на черном рынке за европейскую валюту в среднем просят 40,33 грн.

Как обстоит ситуация на межбанке Украины, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара на межбанке Украины 27 июля

Курс евро на межбанке Украины 27 июля

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, каким может быть курс валют в Украине в ближайшее время после того, как НБУ официально повысила курс доллара. Грустный, но весьма ожидаемый спойлер — стоимости доллара, как до войны, ждать не приходится.