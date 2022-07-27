Яким буде курс долара у серпні – експерт назвав два фактори його зростання чи падіння

Експерт назвав дві причини, через які може змінитися курс гривні у серпні

Після зростання курсу готівкового долара майже до 40 гривень, його співвідношення до гривні стабілізувалося, встановившись на середу, 27 липня, 39,95 гривень. Швидше за все в районі 40 гривень, можливо, трохи більше, цей курс залишатиметься до кінця літа.

Так двважає економічний експерт Олександр Охріменко, наголошуючи, що є лише два фактори, здатні цей курс змінити.

"Перший фактор – зерновий експорт, який має відновитися з чорноморських портів. Якщо його вдасться проводити без ексцесів, на кшталт обстрілу портів чи суден із зерном, надходження валюти здатне не лише закріпити нинішній курс долара у 40 гривень, а й навіть знизити його до 37 гривень. Щоправда, трапитися це може не раніше вересня-жовтня, все-таки потрібен деякий час на надходження в країну необхідного обсягу валюти", — каже експерт "Телеграфу".

Іншим фактором, який може змінити курс долара у бік ревальвації гривні, Охріменко вважає звільнення ЗСУ більшої частини Херсонської області. У такому разі за рахунок оптимізму, на ринку курс долара щодо гривні може впасти.

Проте загалом, вірогіднішим курсом долара на серпень експерт вважає 39-40 гривень, можливо, навіть дещо більше, якщо у другій половині серпня повзуча девальвація гривні посилиться.

Економічний експерт Данило Монін вважає, що запуск експорту зернових дозволить знизити курс долара до 38-39 гривень, інакше курс буде не нижчим за 40 гривень.