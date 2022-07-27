Долар завмер перед позначкою 40: експерт пояснив, що вплине на курс

Є кілька факторів, які допоможуть "збити" вартість американської валюти

Американський долар на чорному ринку України повільно, але впевнено зміцнюється у ціні. Так, на ранок середи, 27 липня, у продажу за валюту просили 39,95 грн, що на 51 копійку дорожче, ніж попереднього банківського дня. Якщо фінансова ситуація в країні не зміниться, то психологічна позначка все ж таки буде перетнута.

Однак, як "Телеграфу" економічний експерт Данило Монін, є кілька факторів, які здатні врегулювати вартість долара. І один із них — це нормальний запуск експорту зернових, над яким українці зараз старанно працюють.

Втім, на особливі зрушення чекати лише від цього не варто. Якщо експорт буде налагоджений, курс долара може "застигнути" на рівні 38-39 гривень. Понад 40 валюта США стрибне лише в тому випадку, якщо зерно так і не вдасться вивезти. При цьому варто ще враховувати обсяг міжнародної фінансової допомоги, регулярні перекази українських заробітчан із-за кордону та інші аспекти.

Свіжий курс на ранок 27 липня демонструє значне зростання двох головних іноземних валют — долара та євро. Як уже згадувалося, у продажу за американську валюту просять 39,95 грн, а при купівлі вона коштує 39,66 грн. Купівля, до речі, підскочила одразу на 56 копійок.

Курс валют на чорному ринку України 27 липня

Євро зупинився у купівлі на позначці 40 грн, а ось у продажу переступив її. Тепер під час операції з продажу на чорному ринку за європейську валюту в середньому просять 40,33 грн.

Як ситуація на міжбанку України, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара на міжбанку України 27 липня

Курс євро на міжбанку України 27 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, яким може бути курс валют в Україні найближчим часом після того, як НБУ офіційно підвищила курс долара. Сумний, але дуже очікуваний спойлер — на вартість долара, як до війни, чекати не доводиться.