Доллар на черном рынке лезет вверх: эксперты дали прогноз до конца года

Дальнейшая девальвация украинской валюты неотвратима, вопрос только в ее объемах

Несмотря на то, что гривна после недавней проведенной Нацбанком девальвации на 25% сумела быстро прийти в относительное равновесие, в том числе на черном рынке, это резкое снижение курса может оказаться не последним в этом году. Об этом свидетельствуют мнения экспертов, которые видят несколько факторов, способных привести к этому.

Как рассказал украинскому Forbes эксперт CASE Украина и экс-заместитель директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз, дальнейшая девальвация неотвратима, вопрос в том, насколько она будет масштабной. "При правильных и скоординированных действиях НБУ, Минфина, вообще власти до конца года будет не более 40 грн/долл., если брать рыночный курс", — считает эксперт.

Вместе с тем глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук назвал, что именно будет толкать курс доллара в Украине вверх. Это будет устойчивый спрос на импортные товары и услуги, быстро восстанавливающийся, несмотря на экономический кризис в стране, и рост курса иностранных валют. "Недавнего ослабления гривны может быть недостаточно. Так что в будущем Национальному банку, вероятно, придется снова пересматривать курс гривны к доллару", – предположил Ваврищук.

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Свою лепту внесет и общее укрепление доллара на мировом валютном рынке – он впервые с введения евро стал стоить дороже европейской валюты. Причиной тому Дубогрыз называет войну в Украине, ведь инвесторы воспринимают ее как "войну в Европе" и перенаправляют потоки своих денег именно в США.

Курс валют на 29 июля

Между тем, наличный курс доллара в Украине 29 июля в среднем установился на отметках 39,6 грн покупка и 40,8 грн продажа. Это не очень сильно отличается от показателей черного рынка, где сегодня отдают за доллар 41 грн, а продают американскую валюту по 41,7 грн.

Как сообщал Телеграф, в августе два фактора могут повлиять на курс гривны к доллару, причем как в сторону роста, так и в сторону падения.