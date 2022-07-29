Укр

Доллар на черном рынке лезет вверх: эксперты дали прогноз до конца года

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
555
Удержать курс доллара даже на отметке 40 грн возможно не удастся
Удержать курс доллара даже на отметке 40 грн возможно не удастся

Дальнейшая девальвация украинской валюты неотвратима, вопрос только в ее объемах

Несмотря на то, что гривна после недавней проведенной Нацбанком девальвации на 25% сумела быстро прийти в относительное равновесие, в том числе на черном рынке, это резкое снижение курса может оказаться не последним в этом году. Об этом свидетельствуют мнения экспертов, которые видят несколько факторов, способных привести к этому.

Как рассказал украинскому Forbes эксперт CASE Украина и экс-заместитель директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз, дальнейшая девальвация неотвратима, вопрос в том, насколько она будет масштабной. "При правильных и скоординированных действиях НБУ, Минфина, вообще власти до конца года будет не более 40 грн/долл., если брать рыночный курс", — считает эксперт.

Вместе с тем глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук назвал, что именно будет толкать курс доллара в Украине вверх. Это будет устойчивый спрос на импортные товары и услуги, быстро восстанавливающийся, несмотря на экономический кризис в стране, и рост курса иностранных валют. "Недавнего ослабления гривны может быть недостаточно. Так что в будущем Национальному банку, вероятно, придется снова пересматривать курс гривны к доллару", – предположил Ваврищук.

Свою лепту внесет и общее укрепление доллара на мировом валютном рынке – он впервые с введения евро стал стоить дороже европейской валюты. Причиной тому Дубогрыз называет войну в Украине, ведь инвесторы воспринимают ее как "войну в Европе" и перенаправляют потоки своих денег именно в США.

Курс валют на 29 июля

Между тем, наличный курс доллара в Украине 29 июля в среднем установился на отметках 39,6 грн покупка и 40,8 грн продажа. Это не очень сильно отличается от показателей черного рынка, где сегодня отдают за доллар 41 грн, а продают американскую валюту по 41,7 грн.

Как сообщал Телеграф, в августе два фактора могут повлиять на курс гривны к доллару, причем как в сторону роста, так и в сторону падения.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Курс валют