Долар на чорному ринку лізе вгору: експерти дали прогноз до кінця року

Подальша девальвація української валюти невідворотна, питання лише в її обсягах

Попри те, що гривня після нещодавньої проведеної Нацбанком девальвації на 25% зуміла швидко прийти у відносну рівновагу, в тому числі на чорному ринку, це різке зниження курсу може бути не останнім цього року. Про це свідчать думки експертів, які бачать декілька факторів, що можуть до цього привести.

Як розповів українському Forbes експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз, подальша девальвація є невідворотною, питання в тому, наскільки вона буде масштабною. "За правильних та скоординованих дій НБУ, Мінфіну, взагалі влади до кінця року матимемо не більше 40 грн/дол., якщо брати ринковий курс", — вважає експерт.

Разом з тим голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук назвав, що саме штовхатиме курс долара в Україні угору. Це буде стійкий попит на імпортні товари та послуги, який швидко відновлюється, незважаючи на економічну кризу в країні та ріст курсу іноземних валют. "Нещодавнього послаблення гривні може бути недостатньо. Тож у майбутньому Національному банку, ймовірно, доведеться знову переглядати курс гривні до долара", – припустив Ваврищук.

Свою лепту внесе і загальне зміцнення долара на світовому валютному ринку – він уперше із запровадження євро став вартувати дорожче європейської валюти. Причиною тому Дубогриз називає війну в Україні, адже інвестори сприймають її як "війну в Європі" і перенаправляють потоки своїх грошей саме до США.

Курс валют на 29 липня

Тим часом готівковий курс долара в України 29 липня в середньому встановився на позначках 39,6 грн купівля та 40,8 грн продаж. Це не надто сильно відрізняється від показників чорного ринку, де сьогодні віддають за долар 41 грн, а продають американську валюту по 41,7 грн.

Як повідомляв "Телеграф", у серпні два фактори можуть вплинути на курс гривні до долара, причому як у бік росту, так і в бік падіння.