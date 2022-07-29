Через неделю курс доллара изменится – эксперт рассказал, чего ждать в начале августа

На преодоление последствий валютной паники, по мнению эксперта, уйдет не более недели

Конец последней недели июля ознаменовался ростом курса доллара. Как сообщает "Минфин", 29 июля доллар вырос по отношению к гривне в среднем на 25-40 копеек при купле-продаже валюты у населения.

По мнению финансового эксперта Виталия Шапрана, происходящий рост курс доллара является прогнозируемой реакцией рынка на неверное решение НБУ слишком сильно поднять курс: правильнее было бы повысить его до 33-34 гривен.

"Реакция рынка была естественной – уровень воды поднялся и то, что раньше было берегом, стало дном. Теперь у обменных пунктов больше 40, но такая ситуация продержится недолго, НБУ и банки справятся. Учитывая профицит валюты на межбанке, курс через неделю должен вернуться до якоря – в 36,6 грн.", — прогнозирует эксперт.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, курсовая стабильность доллара к гривне сегодня весьма хрупка, даже точечная коррекция официального курса вызвала панику на валютном рынке, доведя стоимость доллара до 40 гривен.

Для улучшения ситуации эксперт предлагает разработать перечень льгот для экспортеров, например, путем предоставления налоговых льгот, и сокращать сроки возврата экспортной выручки до 30 дней.

Тем временем, по мнению экспертов, запуск морского экспорта зерновых может осенью опустить курс до 37-38 гривен за доллар.