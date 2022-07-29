Через тиждень курс долара зміниться – експерт розповів, чого чекати на початку серпня

На подолання наслідків валютної паніки, на думку експерта, піде не більше тижня

Кінець останнього тижня липня ознаменувався зростанням курсу долара. Як повідомляє "Мінфін", 29 липня долар виріс по відношенню до гривні в середньому на 25-40 копійок при купівлі-продажу валюти у населення.

На думку фінансового експерта Віталія Шапрана, зростання курсу долара, що відбувається, є прогнозованою реакцією ринку на неправильне рішення НБУ занадто сильно підняти курс: правильніше було б підвищити його до 33-34 гривень.

"Реакція ринку була природною – рівень води піднявся і те, що раніше було берегом, стало дном. Тепер у обмінних пунктів більше 40, але така ситуація протримається недовго, НБУ та банки впораються. Враховуючи профіцит валюти на міжбанку, курс через тиждень має повернутися до якоря — 36,6 грн.", — прогнозує експерт.

На думку економічного експерта Олексія Куща, курсова стабільність долара до гривні сьогодні є дуже крихкою, навіть точкова корекція офіційного курсу викликала паніку на валютному ринку, довівши вартість долара до 40 гривень.

Для покращення ситуації експерт пропонує розробити перелік пільг для експортерів, наприклад, шляхом надання податкових пільг та скорочувати терміни повернення експортної виручки до 30 днів.

Тим часом, на думку експертів, запуск морського експорту зернових восени може опустити курс до 37-38 гривень за долар.