НБУ вирішив "приховати" курс валют та заборонив обмінникам виставляти табло

Рішення пояснили спекуляціями небанківських установ, які здійснювали валютні операції

Нацбанк посилив вимоги до обмінників та операторів поштового зв'язку, які здійснюють обмін валют. Через спекуляції та провокування "карткового туризму" цим установам заборонили розміщувати інформацію про курс долара та інших валют на зовнішніх циферблатах. До слова, на банки ця заборона не розповсюджується. Про це у п'ятницю, 29 липня, повідомили на офіційному сайті Національного банку України.

Таке рішення щодо обмінників та поштових відділень, де продавали валюту, ухвалили через спекуляції окремих небанківських установ, які штучно підвищували курс у готівковому сегменті й тим самим підтримували "банкоматний туризм", що неприпустимо в умовах війни в Україні.

"Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі – копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів. Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Це далеко не вичерпний перелік обмежень Нацбанку для обмінників та поштових відділень. Зокрема:

Їх змусять подавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній або іноземній валютах.

Процес купівлі-продажу валют небанківські установи зобов'яжуть здійснювати з обов'язковим веденням відеоспостереження.

Технічні вимоги до кас обмінників та поштових відділень буде переглянуто та посилено.

Купівлю та продаж валют ці установи зможуть здійснювати винятково із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), а інформація про використовувані РРО передаватиметься до Національного банку.

Водночас в НБУ зазначили, що ці зміни не стосуватимуться банків, адже з їх боку майже не було зафіксовано зловживань у сфері обміну валют. Проте у разі виявлення таких зловживань, аналогічне регулювання буде запроваджено і для них.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 липня готівковий курс долара на чорному ринку підібрався впритул до позначки у 42 гривні, хоча в банках він в середньому коштував 39,6 грн (купівля) та 40,8 грн (продаж).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти прогнозують, що ціна на долар зміниться до кінця наступного тижня.