Курс долара на чорному ринку зміниться: прогноз експертів

На вартість валюти впливають кілька факторів, і експерти розходяться в оцінці їхнього потенціалу.

В Україні після підвищення фіксованого курсу долара Нацбанком іноземна валюта подорожчала на чорному ринку. В обмінках за готівковий долар США 28 липня просячи понад 40 грн. Експерти розходяться на думці, що буде з курсом надалі.

Економіст і фінансовий аналітик Віталій Шапран у коментарі РБК-Україна висловився, що нижче за 40 гривень на готівковому ринку долар може впасти вже найближчого тижня. На руку може зіграти надлишок безготівки на міжбанку.

Він зазначив, що Нацбанк та інші фінустанови мають подолати негативні течії на ринку готівкового долара з огляду на його невеликий розмір. Але продовження девальвації гривні не виключається. Forbes опитав фахівців, які дотримуються цієї точки зору.

У тому, що знецінення гривні продовжиться, не сумнівається експерт CASE Україна та колишній заступник голови департаменту фінансової стабільності Нацбанку Євген Дубогриз. "Питання у її масштабі", зазначає фахівець і прогнозує курс на ринку не вище 40 грн за долар до кінця року, але лише за умови правильних та скоординованих дій державних фінустанов.

Зростання курсу пророкує і голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Він пов’язує його зі зростаючим попитом на імпортні товари та послуги.

На ранок 28 липня курс долара становив у середньому 39/40,33 грн у банках та 40,2/40,68 грн на чорному ринку.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що курс долара може зупинитися на позначці вище від Нацбанківського і скласти близько 37 грн. Прогноз на серпень залежить від дій НБУ та міжнародної допомоги, експерти радять не бігти за валютою в обмінки.