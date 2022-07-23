Паніка підняла валюту: яким буде курс долара в Україні в серпні

Паніка на валютному ринку збільшить курс долара до гривні у серпні

У четвер, 21 липня, НБУ ухвалив рішення одразу на 25% збільшити офіційний курс долара до гривні – до 36,56 грн.

Подібне рішення на думку економічного експерта Данила Моніна є логічним, але призведе до зростання курсу гривні на вільному ринку.

За його словами, ситуація останніх безлічі тижнів — це зливання Нацбанком міжнародних резервів зі швидкістю 1 млрд доларів на тиждень. Ця ситуація звичайно вкрай погана і треба було щось робити. Не говорячи про спекуляції на різниці курсів для обраних.

Щоправда, курс у 29.5 грн стримував інфляцію, якимось чином даючи частини купувати товари за нижчим курсом. Але він не був доступний усім … особливо малому бізнесу. Крім того, такий курс вкрай бив експортерами, які до того ж вже півроку не отримують відшкодування ПДВ.

Тому цей крок — вимушений захід з боку НБУ, який з одного боку веде до збільшення інфляції, з іншого боку в середньостроковій перспективі покращує фінансову стабільність держави в війні, що затягується.

"Для того, щоб покращити платіжний баланс підвищення офіційного курсу — мінімізує частково імпорт, тепер експортери та ІТ-ки можуть завести валюту від продажу в країну і НБУ ще попрацював над зменшенням відтоку грошей за кордон. Ці заходи цілком адекватні. Природно у зв’язку зі стрибкоподібним зростанням ми спостерігаємо паніку, яка відразу завалила курс вгору, але думаю, що він скоро стабілізується на якомусь вищому рівні. Я не думаю, що варто зараз піддаватися паніці і бігти купувати валюту. Ми сильно залежимо за курсом від міжнародної фінансової допомоги та дій самого НБУ" – пояснює чому не варто піддаватися паніці Данило Монін.

Загалом уже в серпні експерт прогнозує курс долара на рівні 40 гривень за 1 долар, але після війни та перемоги України все може змінитися, поки доведеться звикати до додаткового зростання інфляції, вважає експерт.