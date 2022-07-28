Курс доллара на черном рынке изменится: прогноз экспертов

На стоимость валюты влияют несколько факторов и эксперты расходятся в оценке их потенциала

В Украине после повышения фиксированного курса доллара Нацбанком иностранная валюта подорожала и на черном рынке. В обменках за наличный доллар США 28 июля прося свыше 40 грн. Эксперты расходятся во мнении, что будет с курсом в дальнейшем.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии РБК-Украина высказался, что ниже 40 гривен на наличном рынке доллар может упасть уже в ближайшую неделю. На руку может сыграть избыток безнала на межбанке.

Он отметил, что Нацбанк и другие финучреждения должны преодолеть негативные течения на рынке наличного доллара, учитывая его небольшой размер. Но продолжение девальвации гривны не исключается. Forbes опросил специалистов, которые придерживаются этой точки зрения.

В том, что обесценивание гривны продолжится, не сомневается эксперт CASE Украина и бывший замглавы департамента финансовой стабильности Нацбанка Евгений Дубогрыз. "Вопрос в ее масштабе", отмечает специалист и прогнозирует курс на рынке не выше 40 грн за доллар до конца года, но только при условии правильных и скоординированных действий государственных финучреждений.

Рост курса предрекает и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Он связывает его с растущим спросом на импортные товары и услуги.

На утро 28 июля курс доллара составил в среднем 39/40,33 грн в банках и 40,2/40,68 грн на черном рынке.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что курс доллара может остановиться на отметке выше от Нацбанковского и составить около 37 грн. Прогноз на август зависит от действий НБУ и международной помощи, эксперты советуют не бежать за валютой в обменки.