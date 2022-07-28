Банки почали блокувати карти "валютних туристів": деталі

"Карткові туристи" зіткнулися з проблемами

Українські банки почали блокувати картки тим клієнтам, яких викрили у валютному туризмі.

Як повідомив у соціальній мережі Facebook радник голови правління "Кредитвест банку" Василь Невмержицький, це почалося тому, що клієнти не змогли підтвердити джерела своїх доходів.

"Клієнти банків, які крутили "картковий" туризм, не можуть показати банку документи про доходи. Банки почали блокувати картки", — написав він.

Невмержицький не став говорити про те, до яких саме банків це стосується, але зазначив, що підрозділи банків, які відповідають за фінансовий моніторинг, діють незалежно від підрозділів, які відповідають за бізнес.

"Картковим туризмом" називають схему, коли українці виїжджали до країн ЄС та знімали там готівку за "картковим курсом", який був на пару гривень нижчим, ніж готівковий. Зняті гроші привозилися в Україну і вже тут продавалися за вищою ціною.

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Як повідомлялося раніше, громадяни України, які опинилися за кордоном після початку російського вторгнення, зіткнуться з низкою змін у використанні банківських рахунків.