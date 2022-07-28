Банки начали блокировать карты "валютных туристов": детали

"Карточные туристы" столкнулись с проблемами

Украинские банки начали блокировать карточки тем клиентам, которых уличили в валютном туризме.

Как сообщил в социальной сети Facebook советник председателя правления "Кредитвест банка" Василий Невмержицкий, это начало происходить потому, что клиенты не смогли подтвердить источники своих доходов.

"Клиенты банков, которые крутили "карточный" туризм не могут показать банку документы о доходах. Банки начали блокировать карты", — написал он.

Невмержицкий не стал говорить о том, к каким именно банкам это относится, но отметил, что подразделения банков, которые отвечают за финансовый мониторинг действуют независимо от подразделений, отвечающих за бизнес.

"Карточным туризмом" называют схему, когда украинцы выезжали в страны ЕС и снимали там наличку по "карточному курсу", который был на пару гривен ниже, чем наличный. Снятые деньги привозились в Украину и уже здесь продавались по более высокой цене.

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Как сообщалось ранее, граждане Украины, которые оказались за границей после начала российского вторжения, столкнутся с рядом изменением в использовании банковских счетов.