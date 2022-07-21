Украинцам изменили условия использования банковских карт: о чем речь

Нововведения коснутся снятия наличных, а также переводов в Украину

Пока жителям Украины, не выехавшим из страны, облегчают жизнь насчет доступа к валюте, наши соотечественники за границей столкнутся с рядом изменением в использовании банковских счетов. Прежде всего новые правила коснутся снятия наличных денег с карты, а также лимита Р2Р-перечислений из Украины.

Информация была опубликована народным депутатом Ярославом Железняком. Как отметил политик в своем Telegram-канале, украинским гражданам стоит обратить внимание на изменения, ведь они коснутся многих расчетов с помощью карты.

Во-первых, изменен лимит насчет снятия "кэша" за границей. Общая сумма — 50 тысяч гривен — остается неизменной. Однако теперь нельзя снять все деньги одним платежом, ведь лимит с месячного изменен на недельный. Теперь выехавшим украинцам доступно лишь по 12,5 тысяч грн в неделю.

Во-вторых, уменьшен лимит насчет Р2Р-переводов за границу из Украины. Речь также идет о месячном размере суммы. Если ранее пределом было 100 тысяч гривен, то теперь лишь 30 тысяч.

В-третьих, ежемесячные ограничения с использованием гривневых карточек также получат "граничную" отметку. Со всех карт, открытых в банке для операций в гривне, можно будет рассчитаться не более, чем на 100 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой неприятный сюрприз своим клиентам готовит "Монобанк" уже в августе. Для людей, живущих в условиях войны, подобное решение финучреждения может быть весьма несвоевременным.