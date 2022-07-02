Доллары и евро стали ближе: в украинских банках доступна полезная опция

Воспользоваться услугой сможет только часть граждан

Эксперты называют долларовые сбережения украинцев — одним из основных источников валюты в Украине, а также к ним относятся и деньги ввезенные из-за границы. Но снимать доллары и везти их физически, чтобы избежать конвертации необязательно. Часть украинских банков предоставляет возможность пересылки в иностранной валюте между счетами обычных граждан-физлиц. Важный нюанс — они должны быть родственниками.

Согласно данным сайта "Минфин", такие переводы в евро и долларах возможны на валютные карты в monobank. Каждая операция должна быть подтверждена документом и на нее дают отдельное разрешение. Как вариант документа может выступить свидетельство о браке или о рождении.

Отправка происходит без комиссии и направить средства можно:

супругам

детям

братьям (сестрам) и племянникам

бабушкам(дедушкам) и внукам

тетям (дядям) и кузенам.

В государственных банках также возможна такая процедура. В частности, в "Приватбанке" услугой пользоваться стали на 30% чаще после начала вторжения, а в "Ощадбанке" перевод возможен только в отделении банка.

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Курс доллара на черном рынке

Тем временем доллар и евро на черном рынке изменились в цене. В сравнении с 1 июля, доллар вырос на несколько копеек при покупке и продаже, а евро наоборот — подешевел.

Курс валют в Украине на черном рынке

Ранее "Телеграф" писал, что на курс валют в Украине влияют колебания на фронте. Помочь снизить стоимость доллара может разблокировка украинских портов.