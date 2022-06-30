К осени доллар в Украине ждут ценовые качели: что происходит с курсом на черном рынке

Все будет зависеть от ситуации на фронте и наших бравых защитников

Американский доллар на черном рынке в Украине по состоянию на утро 30 июня частично "застыл", если сравнивать с предыдущим банковским днем. Представленные расценки удерживаются на уровне 34,50 грн (покупка) и 35,50 грн (продажа). Однако подобная ситуация может измениться уже в ближайшие недели, ведь к осени курс доллара обещает быть крайне нестабильным.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в зависимости от успехов ВСУ на фронте будет меняться и стоимость валюты в стране. В среднем колебания доллара могут находиться в диапазоне от 31 до 40 гривен, рассказал эксперт в комментарии "Телеграфу".

Средней стоимостью "бакса" как в банках, так и на черном рынке Пендзин называет 35-36 гривен. Вероятно, подобная цена может продержаться до осени. Однако если Украине удастся разблокировать морские порты, из-за чего будет снова запущен экспорт, гривна слегка изменит свою стоимость в сторону укрепления — до 31-32 грн/доллар.

Свежий же курс валют на черном рынке демонстрирует удивительную стабильность. Что доллар, что евро остались на тех же позициях, что и в среду, 29 июня. Таким образом ценовая политика сейчас такова:

доллар: 34,50 грн (покупка) и 35,50 грн (продажа);

34,50 грн (покупка) и 35,50 грн (продажа); евро: 37,15 грн (покупка) и 37,35 грн (продажа).

Курс валют на черном рынке в Украине 30 июня

О том, как изменилась стоимость валют в различных банках, можно узнать из графиков ниже:

Курс доллара в банках Украины 30 июня

Курс евро в банках Украины 30 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на стоимость доллара в условиях войны влияют изменения в теневой экономике Украины. Более подробно ситуацию обрисовал эксперт Алексей Кущ.