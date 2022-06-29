На черном рынке валют относительно затишье: свежий курс на 29 июня
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Гривна минимально укрепилась к доллару и евро
Курсы основных валют на черном рынке пришли в относительное равновесие. Несмотря на то, что аналитики прогнозируют, что ситуация на валютном рынке может существенно измениться осенью, к концу июня доллар закрепился в пределах 35-36 гривен, а евро — 37-38 гривен.
Так, по данным портала "Минфин", доллар по сравнению с предыдущим днем потерял 5 копеек на курсе продаж и 10 копеек на курсе покупки. Евро можно продать на 15 копеек дешевле и купить – на 10 копеек дешевле, чем вчера.
На официальном уровне НБУ оставил курсы основных валют без изменений – доллар остается на уровне 29,25 грн., а евро – 30,91 грн.
Напомним, Нацбанк зафиксировал курс валют, однако НБУ готов отказаться от фиксированного курса, когда для этого будут условия.