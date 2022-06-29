На чорному ринку валют відносне затишшя: свіжий курс на 29 червня

Гривня мінімально зміцніла до долара та євро

Курси основних валют на чорному ринку прийшли у відносну рівновагу. Попри те, що аналітики прогнозують, що ситуація на валютному ринку може суттєво змінитись восени, станом на кінець червня долар закріпився у межах 35-36 гривень, а євро – 37-38 гривень.

Так, за даними порталу "Мінфін", долар порівняно з попереднім днем втратив 5 копійок на курсі продажу і 10 копійок на курсі покупки. Євро можна продати на 15 копійок дешевше і купити – на 10 копійок дешевше, ніж учора.

курс валют на 29 червня 2022

На офіційному рівні НБУ залишив курси основних валют без змін – долар залишається на рівні 29,25 грн, а євро – 30,91 грн.

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Нагадаємо, наразі Нацбанк зафіксував курс валют, однак НБУ готовий відмовитись від фіксованого курсу, коли для цього будуть умови.