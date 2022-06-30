До осені долар в Україні чекають цінові гойдалки: що відбувається з курсом на чорному ринку

Все залежатиме від ситуації на фронті та наших бравих захисників

Американський долар на чорному ринку в Україні станом на ранок 30 червня частково "застиг", якщо порівнювати з попереднім банківським днем. Представлені розцінки утримуються на рівні 34,50 грн (купівля) та 35,50 грн (продаж). Однак подібна ситуація може змінитися вже найближчими тижнями, адже до осені курс долара обіцяє бути вкрай нестабільним.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, залежно від успіхів ЗСУ на фронті змінюватиметься і вартість валюти в країні. У середньому коливання долара можуть бути в діапазоні від 31 до 40 гривень, розповів експерт у коментарі "Телеграфу" .

Середньою вартістю "баксу" як у банках, так і на чорному ринку Пендзін називає 35-36 гривень. Ймовірно, така ціна може протриматися до осені. Однак якщо Україні вдасться розблокувати морські порти, через що знову буде запущено експорт, гривня злегка змінить свою вартість у бік зміцнення — до 31-32 грн/долар.

Свіжий курс валют на чорному ринку демонструє дивовижну стабільність. Що долар, що євро залишилися на тих самих позиціях, як і в середу, 29 червня. Таким чином, цінова політика зараз така:

долар: 34,50 грн (купівля) та 35,50 грн (продаж);

34,50 грн (купівля) та 35,50 грн (продаж); євро: 37,15 грн (купівля) та 37,35 грн (продаж).

Курс валют на чорному ринку України 30 червня

Про те, як змінилася вартість валют у різних банках, можна дізнатися з нижченаведених графіків:

Курс долара у банках України 30 червня

Курс євро у банках України 30 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на вартість долара в умовах війни впливають зміни у тіньовій економіці України. Докладніше ситуацію описав експерт Олексій Кущ.