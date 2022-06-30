Откуда в Украине наличные доллары и как это влияет на курс валют

Доллары в Украине берутся из банков и из-под подушек граждан

Все лето обменному курсу доллара к гривне прогнозируют курсовые качели, который к осени может привести к его изменению в зависимости от ситуации на фронте.

Как рассказал "Телеграфу" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, немалое влияние на курс доллара имеет и физическое наличие заокеанской валюты в стране.

"Основной источник наличных сегодня – это наличные, снятые со счетов банков заграницей и привезенных в Украину, а также долларовые сбережения граждан внутри страны как в банках, так и "под подушками". По мере необходимости банки и граждане пускают эти наличные в оборот, но в основном обменники оперируют тем числом долларов, которые есть в кассах на сегодня – сколько граждане продали валюты, столько они могут выкупить, не больше", — подчеркивает эксперт.

Физическое наличие заокеанской валюты оказывает влияние на ее курс, прежде всего во время паники, когда спрос на доллар растет, а физически валюты очень мало.

"Сейчас со счетов можно снимать до 100 тысяч гривен в день, это примерно 2700 долларов, чего в целом хватает на проведение повседневных операций и позволяет держать курс стабильным в пределах нынешних 35-36 гривен за доллар", — подчеркивает Олег Пендзин.

В целом уже к осени курс доллара может колебаться в зависимости от текущей ситуации от 32 до 40 гривен.