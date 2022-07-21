Українцям змінили умови використання банківських карток: про що мова

Нововведення торкнуться зняття готівки, а також переказів в Україну

Поки жителям України, які не виїхали з країни, полегшують життя щодо доступу до валюти, наші співвітчизники за кордоном зіткнуться зі змінами у використанні банківських рахунків. Насамперед нові правила торкнуться зняття готівки з картки, а також ліміту Р2Р-перерахувань із України.

Інформація була опублікована пресслужбою Національного банку України. Громадянам варто звернути увагу на зміни, адже вони торкнуться багатьох розрахунків за допомогою картки.

По-перше, змінено ліміт щодо зняття "кешу" за кордоном. Загальна сума — 50 тисяч гривень — залишається незмінною. Однак тепер не можна зняти всі гроші одним платежем, адже ліміт із місячного змінено на тижневий. Тепер українцям, які виїхали, доступно лише по 12,5 тисяч грн на тиждень.

По-друге, зменшено ліміт щодо Р2Р-перекладів за кордон із України. Йдеться також про місячний розмір суми. Якщо раніше межею було 100 тисяч гривень, то тепер лише 30 тисяч.

По-третє, щомісячні обмеження з використанням гривневих карток також отримають "граничну" позначку. З усіх карток, відкритих у банку для операцій у гривні, можна буде розрахуватися не більше ніж на 100 тисяч гривень.

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