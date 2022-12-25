Война — день 305: россияне массово гибнут под Бахмутом и готовят новый ракетный удар

Оперативно о главном 25 декабря

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 305 дней. Оккупанты стягивают силы на Луганское направление и могут попытаться провести атаку на Харьковскую область, в то время как ВСУ улучшили своё положение под Бахмутом, который уже несколько месяцев находится в состоянии осады. Не имея возможности сломить украинцев на поле боя, оккупанты прибегают к трусливой тактике обстрелов гражданских объектов, из-за чего страдают мирные жители. Кроме того, не исключено, что в канун новогодних праздников россия проведет еще одну массированную ракетную атаку.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 В плен украинским военным сдалась группа российских зеков из ЧВК "Вагнера".

00:00 В ВСУ сообщили, что зафиксировали пролет Санта Клауса в воздушном пространстве Украины.

"Воздушные Силы Украины приветствуют Santa1 и гарантируют безопасный полет!", – сообщила пресс-служба ВС ВСУ.

Информация за 22 декабря доступна в сводке: Война — день 302: исторический визит Зеленского в США и рекорд потерь россии в Украине.

С данными за 23 декабря можно ознакомиться в трансляции: "Война день 303: ВСУ бьют по тылам и отражают атаки оккупантов".

О происходившем 24 декабря можно узнать в материале: Война — день 304: враг несет потери и усиливает репрессии на временно оккупированных территориях