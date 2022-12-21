Світло в Україні відключають із порушеннями: стало відомо, де їх найбільше

Усього було зафіксовано п’ять основних порушень

В Україні під час першого етапу перевірки виявили велику кількість порушень при відключенні електроенергії. Серед "лідерів" опинився Київ.

20 грудня під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада Антикризового енергетичного штабу, під час якої було обговорено, зокрема й тему відключень світла в Україні. Про це повідомляється у пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Учасники наради приділили увагу питанню забезпечення справедливої та рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами при застосуванні заходів щодо примусового обмеження споживання електроенергії.

Глава Держенергонагляду Руслан Слободян розповів, що під час першого етапу перевірок загалом вдалося зафіксувати 193 порушення по всій країні.

Найпоширеніші порушення:

порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Хто опинився у списку порушників:

ПрАТ "Волиньобленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

АТ "Полтаваобленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ВАТ "Тернопільобленерго";

ВАТ "Чернігівобленерго".

АТ "Прикарпаттяобленерго";

АТ "Харківобленерго";

ПрАТ "Кіровоградобленерго".

Зазначається, що на операторів у результаті перевірки було складено відповідні акти. Їм необхідно усунути усі виявлені порушення до Нового року.

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, іноді навіть навпаки, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей", — відзначив Шмигаль.

За його словами, робота таких груп має виконуватися постійно. Також за розпорядженням прем’єр-міністра звіти про порушення в українських містах тепер надаватимуть для товариства щоп’ятниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ніч проти 19 грудня російські окупанти атакували Київ "Шахедами". Ситуація з електроенергією у столиці після цього залишилася напруженою.

Також гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, коли у Києві запрацюють графіки відключення світла.