Свет в Украине отключают с нарушениями: стало известно, где их больше всего

Всего было зафиксировано пять основных нарушений

В Украине во время первого этапа проверки выявили большое количество нарушений при отключении электроэнергии. В числе "лидеров" оказался Киев.

20 декабря под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание Антикризисного энергетического штаба, в ходе которого были обсуждена, в том числе и тема отключений света в Украине. Об этом сообщается в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Участники совещание уделили внимание вопросу обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями при применении мер по принудительному ограничению потребления электроэнергии.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что в ходе первого этапа проверок в целом удалось зафиксировать 193 нарушения по всей стране.

Самые распространенные нарушения:

нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Кто оказался в списке нарушителей:

ЧАО "Волыньоблэнерго";

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

АО "Полтаваоблэнерго";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

ОАО "Черниговоблэнерго".

АО "Прикарпатьеоблэнерго";

АО "Харьковоблэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Отмечается, что на операторов в результате проверки были составлены соответствующие акты. Им необходимо устранить все обнаруженные нарушения до Нового года.

"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей", — отметил Шмыгаль.

По его словам, работа таких групп должна выполняться постоянно. Также по распоряжению премьер-министра отчеты о нарушениях в украинских городах теперь будут предоставлять для общества каждую пятницу.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". Ситуация с электроэнергией в столице после этого осталась напряженной.

Также гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, когда в Киеве заработают графики отключения света.