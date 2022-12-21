Свет в Украине отключают с нарушениями: стало известно, где их больше всего
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Всего было зафиксировано пять основных нарушений
В Украине во время первого этапа проверки выявили большое количество нарушений при отключении электроэнергии. В числе "лидеров" оказался Киев.
20 декабря под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание Антикризисного энергетического штаба, в ходе которого были обсуждена, в том числе и тема отключений света в Украине. Об этом сообщается в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Участники совещание уделили внимание вопросу обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями при применении мер по принудительному ограничению потребления электроэнергии.
Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал, что в ходе первого этапа проверок в целом удалось зафиксировать 193 нарушения по всей стране.
Самые распространенные нарушения:
- нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;
- применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;
- отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;
- несоблюдение продолжительности отключения;
- отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.
Кто оказался в списке нарушителей:
- ЧАО "Волыньоблэнерго";
- ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- АО "Полтаваоблэнерго";
- ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";
- ОАО "Тернопольоблэнерго";
- ОАО "Черниговоблэнерго".
- АО "Прикарпатьеоблэнерго";
- АО "Харьковоблэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго".
Отмечается, что на операторов в результате проверки были составлены соответствующие акты. Им необходимо устранить все обнаруженные нарушения до Нового года.
"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей", — отметил Шмыгаль.
По его словам, работа таких групп должна выполняться постоянно. Также по распоряжению премьер-министра отчеты о нарушениях в украинских городах теперь будут предоставлять для общества каждую пятницу.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". Ситуация с электроэнергией в столице после этого осталась напряженной.
Также гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, когда в Киеве заработают графики отключения света.