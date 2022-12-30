Будет ли свет в домах украинцев на Новый год: у Зеленского дали ответ
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Есть все шансы, что на праздник украинцам не придется сидеть в темноте
В связи с отключениями электроэнергии в Украине одной из главных задач энергетиков сейчас является обеспечение населения светом на один из главных праздников в стране Новый год.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона прокомментировал волнующую многих тему, в связи с приближающимся праздником. Он уверен, что воплотить планы по обеспечению домов наших граждан электроэнергией удастся.
"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", — сказал Тимошенко.
Стоит отметить, что ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты могут устроить новую атаку на украинскую энергосистему к Новому году.
В то же время Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев оценил возможность рф устроить в Украине блэкаут. По его словам, при следующих массированных ракетных ударах в нашей стране могут вводить экстренные отключения, чтобы сохранить целостность энергосистемы.