Будет ли свет в домах украинцев на Новый год: у Зеленского дали ответ

Есть все шансы, что на праздник украинцам не придется сидеть в темноте

В связи с отключениями электроэнергии в Украине одной из главных задач энергетиков сейчас является обеспечение населения светом на один из главных праздников в стране Новый год.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона прокомментировал волнующую многих тему, в связи с приближающимся праздником. Он уверен, что воплотить планы по обеспечению домов наших граждан электроэнергией удастся.

"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", — сказал Тимошенко.

Стоит отметить, что ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты могут устроить новую атаку на украинскую энергосистему к Новому году.

В то же время Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев оценил возможность рф устроить в Украине блэкаут. По его словам, при следующих массированных ракетных ударах в нашей стране могут вводить экстренные отключения, чтобы сохранить целостность энергосистемы.