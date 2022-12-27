Укр

Куда россия может ударить в Новый год

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Новый год может стать новой сакральной датой для рф
Новый год может стать новой сакральной датой для рф. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинские энергетики на всякий случай готовятся

Российские оккупанты могут провести новую атаку по украинской энергосистеме до Нового года. Враг привязывается к датам и праздник не исключение. Но украинцы могут встретить его и с бесперебойным светом.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире нацтелемарафона, пока новых обстрелов нет, украинские энергетики увеличивают производство электроэнергии, чтобы снизить дефицит. Он предполагает, что россияне могут попытаться нанести вред в Новый год, такую возможность исключать нельзя, и из-за этого сложно что-то планировать. И даже если попадания будут, энергетики постараются максимально быстро восстановить систему.

В случае если обстрелов не будет, уточнил министр, украинцам может достаться "подарок" в виде несколько дней электроснабжения без перебоев к Новому году. Вариант с тем, чтобы бить по Украине в праздник, оккупанты могут рассматривать. Украинские власти в связи с этим постарались подготовиться. Праздник в этом году непохож на предыдущие — в Украину вторглись россияне, а энергосистема переживает сложнейший период. В связи с этим украинцы стараются подходить к вопросу украшений дома в этот Новый год более энергоэффективно.

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#Россия #Электроэнергия #Новый год