Куда россия может ударить в Новый год

Украинские энергетики на всякий случай готовятся

Российские оккупанты могут провести новую атаку по украинской энергосистеме до Нового года. Враг привязывается к датам и праздник не исключение. Но украинцы могут встретить его и с бесперебойным светом.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире нацтелемарафона, пока новых обстрелов нет, украинские энергетики увеличивают производство электроэнергии, чтобы снизить дефицит. Он предполагает, что россияне могут попытаться нанести вред в Новый год, такую возможность исключать нельзя, и из-за этого сложно что-то планировать. И даже если попадания будут, энергетики постараются максимально быстро восстановить систему.

В случае если обстрелов не будет, уточнил министр, украинцам может достаться "подарок" в виде несколько дней электроснабжения без перебоев к Новому году. Вариант с тем, чтобы бить по Украине в праздник, оккупанты могут рассматривать. Украинские власти в связи с этим постарались подготовиться. Праздник в этом году непохож на предыдущие — в Украину вторглись россияне, а энергосистема переживает сложнейший период. В связи с этим украинцы стараются подходить к вопросу украшений дома в этот Новый год более энергоэффективно.