Новорічне привітання Зеленського: де і коли можна подивитися

У першу чергу будуть підведені підсумки минаючого року

У новорічну ніч українці традиційно зберуться за столами перед телевізором, аби подивитися привітання президента України Володимира Зеленського зі святом. Зазвичай воно починається за кілька хвилин перед Новим роком і завершується рівно опівночі. Для нинішнього президента це буде четверте привітання зі святом.

Цього року українці чекають звернення президента з особливими почуттями, адже 2022 став, можливо, найскладнішим роком за весь час незалежності. Подивитися його можна буде:

Телеканал 2+2 — 23:45;

Телеканал ICTV — 23:45;

Телеканал Культура — 23:45;

Телеканал UA: Суспільне — 23:45;

5 Канал – 23:50;

СТБ — 23:45;

ТЕТ — 23:30;

НТН — 23:45;

Еспресо TV — 23:45;

Суспільне Культура — 23:45.

Подивитися звернення також можна на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Таким чином привітання будуть транслювати як онлайн, так і в ефірі національного телемарафону.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко дав відповідь на хвилююче питання про те, яка ситуація буде зі світлом в оселях українців у новорічну ніч.