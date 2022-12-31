Новорічне привітання Зеленського: де і коли можна подивитися
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У першу чергу будуть підведені підсумки минаючого року
У новорічну ніч українці традиційно зберуться за столами перед телевізором, аби подивитися привітання президента України Володимира Зеленського зі святом. Зазвичай воно починається за кілька хвилин перед Новим роком і завершується рівно опівночі. Для нинішнього президента це буде четверте привітання зі святом.
Цього року українці чекають звернення президента з особливими почуттями, адже 2022 став, можливо, найскладнішим роком за весь час незалежності. Подивитися його можна буде:
- Телеканал 2+2 — 23:45;
- Телеканал ICTV — 23:45;
- Телеканал Культура — 23:45;
- Телеканал UA: Суспільне — 23:45;
- 5 Канал – 23:50;
- СТБ — 23:45;
- ТЕТ — 23:30;
- НТН — 23:45;
- Еспресо TV — 23:45;
- Суспільне Культура — 23:45.
Подивитися звернення також можна на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбуці. Таким чином привітання будуть транслювати як онлайн, так і в ефірі національного телемарафону.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко дав відповідь на хвилююче питання про те, яка ситуація буде зі світлом в оселях українців у новорічну ніч.