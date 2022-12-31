Який подарунок обрати за лічені години до Нового року. ТОП-5 ідей від "Телеграфу"

Підбірка варіантів подарунків, якщо Новий рік застав вас зненацька

Зимові свята цього року у транзитному періоді: дехто уже встиг відсвяткувати Різдво 25 грудня і роздати близьким подарунки, а хтось за звичкою влаштовуватиме основні святкування 31 грудня, на Новий Рік. Якщо ви у таборі останніх — ми зібрали для вас ідеї гарних та небанальних подарунків для друзів та рідних, якщо ви ще не встигли цього зробити. Отже:

Подаруй світло

Подарунки, які будуть актуальними для українців у новому році — це, перш за все, гаджети для блекауту. Свічок, гірлянд-вогників, настільних ламп на акумуляторах не буває багато.

Лампа-місяць працює від акумулятора і виглядає естетичніше за звичайний ліхтар

Наприклад, можна зупинитися на ліхтарі у формі місяця. Є моделі на акумуляторах, які швидко заряджаються за допомогою шнура. Ви можете використовувати їх як бездротову лампу без батарейок, нічник, ліхтар або квазісвічку в темряві. Витончена дерев’яна підставка надзвичайно проста в зборі та стане ідеальним акцентом у будь-якому інтер’єрі кімнати.

Декоративна свічка

Ну і, звичайно, кожен буде радий такому подарунку, як свічка. Тим більше, що такий подарунок можна знайти майже у будь-якому магазині і його ціна не пропалить дірку у вашому гаманці.

Набори для виготовлення свічок

Також можна звернути увагу на набори для виготовлення свічок вдома. Зазвичай до подарункового боксу входять соєвий віск, гніт, підставка, форма та аромаолія. Цей подарунок оригінальніший, ніж просто свічка — можна відчути себе алхіміком.

Грілки для рук

Акумуляторні грілки для рук заряджаються за допомогою стандартного зарядного пристрою USB. Зазвичай один такий пристрій має декілька параметрів температури, це дуже корисно: найвищий параметр можна використовувати під час тривалого перебування надворі, а нижчий — у приміщенні.

Грілка для рук

Книжка чи подарунковий сертифікат у книгарню

Книжка — це ще один подарунок на часі, який не залежить від електрики. Зараз якраз ідеальний момент, аби розширити бібліотеку та підтримати українські видавництва. Можна також замовити онлайн-сертифікат безпосередньо на сайті книгарні, якщо ви не впевнені, що ваші літературні смаки збігаються.

Щодо ідей книг на подарунок — у цій статті "Телеграф" зібрав добірку з п'яти книжок сучасної української літератури, які можуть сподобатися і вам.

Полиці українських книгарень - ідеальне місце для вибору подарунку в останню хвилину

Підписка на стрімінг

Зараз можна вибрати нішевий стрімінговий сервіс, який, наприклад пропонує лише прямі спортивні трансляції, аніме. Також можна оформити підписку на стрімінговий сервіс лише з вітчизняними фільмами і дивитися їх ліцензовано, чи надати перевагу звичним Netflix чи HBO Max. Якщо служба не пропонує сертифікатів на подарунок, ви можете створити для друга обліковий запис за допомогою нової електронної пошти та поділитися інформацією.

Український стрімінговий сервіс пропонує подарункові сертифікати

Квиток на виступ

Чудовим варіантом прикрасити побут без електрики — це вихід у світ. Звернуть увагу на репертуар театрів вашого міста. Наприклад, у Києві Національна філармонія України продовжує концертну діяльність, а за відключення світла артисти виступають, підсвічуючи ноти ліхтариками. На початку січня традиційно можна знайти Різдвяну програму.

Вечори музики при свічках влаштовують також Національна оперета та Будинок архітектора у Києві, у Львові подібні заходи влаштовує Будинок органної та камерної музики.

Концерт класичної музики при свічках в Будинку архітектора

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати улюблені для багатьох новорічні страви та підготував рецепт класичної "Шуби", столітній спосіб приготування "Олів’є" та перевірену ідею салату з ананасом.