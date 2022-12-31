Новогоднее поздравление Зеленского: где и когда можно посмотреть

В первую очередь будут подведены итоги уходящего года

В новогоднюю ночь украинцы традиционно соберутся за столами перед телевизором, чтобы посмотреть поздравление президента Украины Владимира Зеленского с праздником. Обычно оно начинается за несколько минут перед Новым годом и завершается ровно в полночь. Для нынешнего президента это будет четвёртое поздравление с праздником.

В этом году украинцы ждут обращения президента с особыми чувствами, ведь 2022 год стал, возможно, самым сложным годом за все время независимости. Посмотреть его можно будет:

Телеканал 2+2 — 23:45;

Телеканал ICTV — 23:45;

Телеканал Культура — 23:45;

Телеканал UA: Суспільне — 23:45;

5 Канал – 23:50;

СТБ — 23:45;

ТЕТ — 23:30;

НТН — 23:45;

Эспрессо TV — 23:45;

Суспільне Культура — 23:45.

Посмотреть обращение можно также на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке. Таким образом, поздравление будет транслироваться как онлайн, так и в эфире национального телемарафона.

Как сообщал "Телеграф" ранее, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко дал ответ на волнующий вопрос о том, какая ситуация будет со светом в домах украинцев в новогоднюю ночь.