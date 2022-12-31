Новогоднее поздравление Зеленского: где и когда можно посмотреть
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В первую очередь будут подведены итоги уходящего года
В новогоднюю ночь украинцы традиционно соберутся за столами перед телевизором, чтобы посмотреть поздравление президента Украины Владимира Зеленского с праздником. Обычно оно начинается за несколько минут перед Новым годом и завершается ровно в полночь. Для нынешнего президента это будет четвёртое поздравление с праздником.
В этом году украинцы ждут обращения президента с особыми чувствами, ведь 2022 год стал, возможно, самым сложным годом за все время независимости. Посмотреть его можно будет:
- Телеканал 2+2 — 23:45;
- Телеканал ICTV — 23:45;
- Телеканал Культура — 23:45;
- Телеканал UA: Суспільне — 23:45;
- 5 Канал – 23:50;
- СТБ — 23:45;
- ТЕТ — 23:30;
- НТН — 23:45;
- Эспрессо TV — 23:45;
- Суспільне Культура — 23:45.
Посмотреть обращение можно также на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке. Таким образом, поздравление будет транслироваться как онлайн, так и в эфире национального телемарафона.
Как сообщал "Телеграф" ранее, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко дал ответ на волнующий вопрос о том, какая ситуация будет со светом в домах украинцев в новогоднюю ночь.