Какой подарок выбрать за считанные часы до Нового года? ТОП-5 идей от "Телеграфа"

Подборка вариантов подарков, если Новый год застал вас врасплох

Зимние праздники этого года в транзитном периоде: кое-кто уже успел отпраздновать Рождество 25 декабря и раздать близким подарки, а кто-то по привычке будет устраивать основные празднования 31 декабря, на Новый Год. Если вы в лагере последних, мы собрали для вас идеи хороших и небанальных подарков для друзей и родных, если вы еще не успели этого сделать. Итак:

Подари свет

Подарки, которые будут актуальны для украинцев в новом году — это, прежде всего, гаджеты для блекаута. Свеч, гирлянд, настольных ламп на аккумуляторах не бывает много.

Лампа-месяц работает от аккумулятора и выглядит эстетичнее обычного фонаря.

К примеру, можно остановиться на фонаре в форме луны. Есть модели на аккумуляторах, которые быстро заряжаются с помощью шнура. Вы можете использовать их как беспроводную лампу без батареек, ночник, фонарь или квазисвечку в темноте. Изящная деревянная подставка очень проста в сборе и станет идеальным акцентом в любом интерьере комнаты.

Декоративная свеча

Ну и, конечно, каждый будет рад такому подарку как свеча. Тем более что такой подарок можно найти почти в любом магазине и его цена не прожжет дыру в вашем кошельке.

Наборы для изготовления свечей

Также можно обратить внимание на наборы для изготовления свечей на дому. Обычно в подарочный бокс входят соевый воск, фитиль, подставка, форма и ароматическое масло. Этот подарок более оригинальный, чем просто свеча – можно почувствовать себя алхимиком.

Грелки для рук

Аккумуляторные грелки для рук заряжаются с помощью стандартного зарядного устройства USB. Обычно одно такое устройство имеет несколько параметров температуры, это очень полезно: самый высокий параметр можно использовать во время длительного пребывания на улице, а более низкий — в помещении.

Грелка для рук

Книга или подарочный сертификат в книжный магазин

Книга — это еще один подарок на времени, не зависящий от электричества. Сейчас идеальный момент, чтобы расширить библиотеку и поддержать украинские издательства. Можно заказать онлайн-сертификат непосредственно на сайте магазина, если вы не уверены, что ваши литературные вкусы совпадают.

Относительно идей книг на подарок — в этой статье Телеграф собрал подборку из пяти книг современной украинской литературы, которые могут понравиться и вам.

Полки украинских книжных магазинов – идеальное место для выбора подарка в последнюю минуту

Подписка на стримминг

Сейчас можно выбрать нишевый стримминговый сервис, который, например, предлагает только прямые спортивные трансляции, аниме. Также можно оформить подписку на стриминговый сервис только с отечественными фильмами и смотреть их лицензировано, или отдать предпочтение обычным Netflix или HBO Max. Если служба не предлагает сертификатов на подарок, вы можете создать вторую учетную запись с помощью новой электронной почты и поделиться информацией.

Украинский стриминговый сервис предлагает подарочные сертификаты.

Билет на выступление

Прекрасным вариантом украсить быт без электричества – это выход в свет. Обратят внимание на репертуар театров вашего города. К примеру, в Киеве Национальная филармония Украины продолжает концертную деятельность, а за отключение света артисты выступают, подсвечивая ноты фонариками. В начале января традиционно можно найти Рождественскую программу.

Вечера музыки при свечах устраивают также Национальная оперетта и Дом архитектора в Киеве, во Львове подобные мероприятия устраивает Дом органной и камерной музыки.

Концерт классической музыки при свечах в Доме архитектора

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