Новый год в условиях войны: что понадобится на случай нового ракетного удара

Планы на приятное празднование с семьей и друзьями вполне могут быть испорчены из-за российских обстрелов или блекаут.

Регулярные российские атаки на мирные города и села Украины приводят к перебоям с электроэнергией и другим негативным последствиям. И хотя в Минэнерго обещали максимально обеспечить украинцев светом на Новый год, все будет зависеть от дальнейших событий на фронте. Поэтому к проведению новогодней ночи в хранилищах или в условиях блекаута следует быть готовым.

Как именно это сделать и какие вещи следует держать под рукой на всякий случай, рассказывает "ТСН". Большинство украинцев уже привыкли к жизни в условиях военного положения, однако россияне могут бросить все силы, чтобы испортить нам встречу Нового 2023 года.

Если произойдет блекаут

Если света нет, однако есть газ, с приготовлением блюд особых проблем возникнуть не должно. Хранить продукты при выключении холодильника можно на балконе или на улице — зимние температуры этому помогают.

В случае наличия у вас генератора, заранее приобретите необходимое количество топлива, чтобы не возиться этим в канун Нового года. На всякий случай зарядите павербанки, телефоны и ноутбуки, сделайте запас воды, в том числе технической.

Также нелишним будет поинтересоваться, где поблизости находятся Пункты несокрушимости или другие места, где можно будет подзарядить технику. Конечно, ночью это сделать не удастся — и они не будут работать, и комендантский час никто не отменял. Но сделать это заранее или уже 1 числа – чем не выход из сложной ситуации?

Кроме этого, стоит позаботиться об обогреве дома. Если альтернативный источник отопления вам недоступен, подумайте о наличии пледов или дополнительной одежды для ваших гостей. Осветить жилье помогут гирлянды на батарейках или другие приборы, способные работать от павербанка.

Если объявят тревогу или начнется масштабная атака

Со столь неожиданным соседом, которым является россия, не исключено, что части украинцев придется встречать Новый год в укрытиях. Для этого тоже найдется иметь с собой заряженные павербанки, гаджеты, пледы и другие теплые вещи. Можете подготовить несколько пластиковых емкостей с салатами и другими яствами, которые удобно забросить в сумку и взять с собой. Также не лишним будет несколько термосов с кофе, чаем или другими теплыми напитками.

Телеграф желает всем безопасного празднования и напоминает, чем можно заняться в Новый год при условии блекаута, чтобы не испортить праздник и сохранить сказочную атмосферу.

Также напомним, что на новогодние праздники в Украине запрещено использование какой-либо пиротехники и салютов. Нарушителей ожидает серьезное наказание.