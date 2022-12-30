Новий рік в умовах війни: що знадобиться на випадок нового ракетного удару

Плани на приємне святкування з родиною та друзями цілком можуть бути зіпсовані через російські обстріли чи блекаут

Регулярні російські атаки на мирні міста й села України призводять до перебоїв із електроенергією та інших негативних наслідків. І хоча в Міненерго обіцяли максимально забезпечити українців світлом на Новий рік, все залежатиме від подальших подій на фронті. Тому до проведення новорічної ночі у сховищах чи в умовах блекаута варто бути готовим.

Як саме це зробити і які речі варто тримати під рукою про всяк випадок, розповідає "ТСН". Більшість українців уже звикли до життя в умовах воєнного стану, однак росіяни можуть кинути всі сили, аби зіпсувати нам зустріч Нового 2023 року.

Якщо станеться блекаут

Якщо світла немає, однак є газ, із готуванням страв особливих проблем виникнути не повинно. Зберігати продукти у разі вимкнення холодильника можна на балконі чи на вулиці — зимові температури цьому допомагають.

У разі наявності у вас генератора, заздалегідь придбайте необхідну кількість палива, щоб не морочитися цим у переддень Нового року. На всяк випадок зарядіть павербанки, телефони і ноутбуки, зробіть запас води, в тому числі технічної.

Також не зайвим буде поцікавитися, де поблизу знаходяться Пункти незламності чи інші місця, де можна буде підзарядити техніку. Звісно, вночі це зробити не вдасться — і вони не працюватимуть, і комендантську годину ніхто не відміняв. Але зробити це зараніш або вже 1 числа — чим не вихід із складної ситуації?

Крім цього, варто потурбуватися про обігрів будинку. Якщо альтернативне джерело опалення вам недоступне, подумайте бодай про наявність пледів чи додаткового одягу для ваших гостей. Освітити житло допоможуть гірлянди на батарейках чи інші прибори, котрі здатні працювати від павербанку.

Якщо оголосять тривогу чи почнеться масштабна атака

Із настільки несподіваним сусідом, яким є росія, не виключено, що частині українців доведеться зустрічати Новий рік в укриттях. Для цього теж знахобиться мати із собою заряджені павербанки, гаджети, пледи та інші теплі речі. Можете підготувати кілька пластикових ємностей із салатами та іншими наїдками, котрі буде зручно закинути в сумку і взяти із собою. Також не зайвим буде мати кілька термосів із кавою, чаєм чи іншими теплими напоями.

"Телеграф" бажає усім безпечного святкування та нагадує, чим можна зайнятися у Новий рік за умови блекауту, щоб не зіпсувати свято і зберегти казкову атмосферу.

Також нагадаємо, що на новорічні свята в Україні заборонено використання будь-якої піротехніки та салютів. На порушників чекає серйозне покарання.