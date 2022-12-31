Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: онлайн

Ожидается, что украинский гарант будет в основном говорить о войне в стране

Уже по привычной традиции в последние минуты старого года президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением, которое завершится ровно в полночь. Видеообращение украинского лидера в онлайн-формате будет транслироваться рядом украинских телеканалов в эфире всеукраинского ежедневного телемарафона "Единых новостей".

Где и когда смотреть

Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского будет стартовать в субботу, 31 декабря в 23:45. Ориентировочная продолжительность ролика 20 минут, то есть до 00:05 часов 1 января 2023 года.

Транслировать его будут следующие украинские ТВ-каналы:

Телеканал 2+2,

Телеканал ICTV, Телеканал Культура,

Телеканал UA: Общественное,

5 Канал,

СТВ,

ТЕТ,

НТН,

Эспрессо TV,

Общественное Культура.

В частности, с начала полномасштабного вторжения на украинских телеканалах ежедневно показывают телемарафон "Единых новостей", и именно он в этом году будет транслировать приветствие Зеленского с Новым годом. Кроме того, пересмотреть обращение можно также и на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал волнующую многих тему о планах оккупантов оставить украинцев без электричества на Новый год.