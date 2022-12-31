Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: онлайн
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Ожидается, что украинский гарант будет в основном говорить о войне в стране
Уже по привычной традиции в последние минуты старого года президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением, которое завершится ровно в полночь. Видеообращение украинского лидера в онлайн-формате будет транслироваться рядом украинских телеканалов в эфире всеукраинского ежедневного телемарафона "Единых новостей".
Где и когда смотреть
Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского будет стартовать в субботу, 31 декабря в 23:45. Ориентировочная продолжительность ролика 20 минут, то есть до 00:05 часов 1 января 2023 года.
Транслировать его будут следующие украинские ТВ-каналы:
- Телеканал 2+2,
- Телеканал ICTV, Телеканал Культура,
- Телеканал UA: Общественное,
- 5 Канал,
- СТВ,
- ТЕТ,
- НТН,
- Эспрессо TV,
- Общественное Культура.
В частности, с начала полномасштабного вторжения на украинских телеканалах ежедневно показывают телемарафон "Единых новостей", и именно он в этом году будет транслировать приветствие Зеленского с Новым годом. Кроме того, пересмотреть обращение можно также и на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке.
Ранее "Телеграф" сообщал, как заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал волнующую многих тему о планах оккупантов оставить украинцев без электричества на Новый год.