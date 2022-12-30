100 выстрелов - 100 попаданий: Кличко рассказал, какая система ПВО помогает Киеву

На страже Киева стоят немецкие ЗРК

В ночь на 30 декабря россияне атаковали столицу Украины иранскими дронами. Силы ПВО сумели сбить десять вражеских беспилотников, но мэр Киева просит партнеров предоставить еще больше оружия ВСУ.

Об этом Виталий Кличко рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

По словам мэра, каждый раз во время обстрела столицы он не находит себе места и надеется на успешную работу ПВО. Лучше всего с вражескими дронами и ракетами справляются немецкие ЗРК (IRIS-T).

"Что я должен чувствовать? Буду держать кулачки за нашу ПВО. И хочу сказать спасибо: немецкие ЗРК работают очень точно. Сто выстрелов, сто попаданий. Хочу сказать спасибо от имени наших граждан за оружие из Германии", — сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что до тех пор, пока в Украине длится война, будет нехватка оружия. Его нужно как можно больше.

"Многие спрашивают меня, сколько достаточно орудий: пока эта война не закончится, их не хватит. Нам нужно больше поддержки, пожалуйста", — заявил киевский городской голова.

Он также отметил, что не может выделить конкретное оружие, ведь у каждой области свои потребности в обороне. Что касается непосредственно Киева, то для него сейчас самое главное — это ПВО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как итальянское оружие помогает защищать Бахмут. ВСУ держат оборону города в условиях непрекращающихся обстрелов.