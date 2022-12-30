Ночная атака "шахедов" на Киев: без разрушений не обошлось (видео)

Россиянам показалось мало ракетного удара накануне, потому столице пришлось еще и держать удар БПЛА

Ночная воздушная тревога, объявленная в Киеве, была связана с запуском россиян очередной партии иранских беспилотников. Украинские силы противовоздушной обороны хорошо поработали, отражая эту атаку, однако без попаданий не обошлось. Известно о поражении административного здания в Голосеевском районе города.

Больше деталей сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации. По данным руководителя структуры Сергея Попка, информации о погибших или пострадавших в результате российского удара беспилотниками нет.

Всего за ночь покой жителей столицы нарушили пять вражеских дронов. Наши средства ПВО смогли ликвидировать все цели, однако один из них все же попал в здание в Голосеевском районе. Это привело к его частичному разрушению, также пострадал жилой дом рядом — там повреждены окна.

Голосеевский район Киева на карте

Один из моментов работы ПВО удалось снять местным жителям. Звуки взрывов, которые раздавались этой ночью в столице, действительно были довольно громкими. Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика!

В целом же местные власти убеждают, что Киев достойно выдержал атаку иранских беспилотников, даже еще полностью не оправившись от дневного ракетного удара.

Отметим, что ночью вражеские БПЛА находились в воздушном пространстве столицы. Также силы ПВО уничтожили несколько российских "птичек" в Запорожской и Днепропетровской областях. Следует отметить, что большинство атак россияне устроили уже после полуночи.

Также "Телеграф" рассказывал, какой была результативность наших военных во время массированного ракетного удара по Украине 29 декабря.