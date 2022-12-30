Враг атаковал Киев дронами-камикадзе: в столице работает ПВО

Атаки БПЛА отмечены также в Киевской области

В ночь на 30 декабря оккупанты снова атаковали Киев беспилотниками, в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Жителей и гостей столицы призвали оставаться в укрытиях, не подходить к окнам и дождаться отмены воздушной тревоги.

"Причина тревоги та же — угроза атаки дронов", — передали в пресс-службе КГВА.

Также в администрации напомнили, что российские оккупанты часто используют иранские дроны-камикадзе для ударов по объектам критической инфраструктуры, военным объектам и возможно индустриальным помещениям.

Помимо столицы атака зафиксирована также в Киевской области.

"Киевская область! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!" – написал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Повторная атака на столичный регион зафиксирована в 03:29.

Появились сообщения о сбитых вражеских дронах.

Будем надеяться, атака отбита.

Напомним, с начала суток ВСУ сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов.