Враг атаковал Киев дронами-камикадзе: в столице работает ПВО
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Атаки БПЛА отмечены также в Киевской области
В ночь на 30 декабря оккупанты снова атаковали Киев беспилотниками, в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
Жителей и гостей столицы призвали оставаться в укрытиях, не подходить к окнам и дождаться отмены воздушной тревоги.
"Причина тревоги та же — угроза атаки дронов", — передали в пресс-службе КГВА.
Также в администрации напомнили, что российские оккупанты часто используют иранские дроны-камикадзе для ударов по объектам критической инфраструктуры, военным объектам и возможно индустриальным помещениям.
Помимо столицы атака зафиксирована также в Киевской области.
"Киевская область! Атака дронами. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения сигнала воздушной тревоги. Позаботьтесь о себе и близких. Ни в коем случае не фиксируйте работу военных!" – написал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Повторная атака на столичный регион зафиксирована в 03:29.
Появились сообщения о сбитых вражеских дронах.
Будем надеяться, атака отбита.
Напомним, с начала суток ВСУ сбили в небе над Днепропетровской и Запорожской областями еще 10 вражеских ударных дронов.