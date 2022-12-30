Покрошили "шахеды" на капусту: Силы обороны сбили ночью 10 ударных дронов рф

Под прицел украинских бойцов попали девять "иранцев" и один гибридный "мерлин"

Воодушевленные успешным противостоянием русским "злобным птицам" во время массированного ракетного удара рф по Украине, бойцы ВСУ не сбавляют темпы даже в ночное время.

Такой вывод можно сделать из сообщения Воздушного командования "Восток".

Согласно ему, с начала суток пятницы, 30 декабря, Силы обороны сбили 10 ударных дронов врага в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА типа Шахед и 1 Мерлин в Днепропетровской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

И приводится видео, на котором показан "щедрый урожай", добытый украинскими бойцами текущей ночью.

И это только начало суток! Можно только представить, какие возможности открываются перед украинскими ракетчиками и зенитчиками до Нового года!

А то, что нашим бойцам по силам совершать невозможное, показал предыдущий боевой день, когда бойцы ВСУ просто творили чудеса, убивая одним выстрелом из ПЗРК хваленые российские ракеты.