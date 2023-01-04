У збитому над Україною іранському БПЛА знайшли десятки американських деталей: про що це говорить

У США вже шукають способи закрити лазівки

У збитому восени минулого року над Україною іранському дроні при детальному розгляді виявили компоненти, які виготовлено тринадцятьма різними американськими компаніями.

Як йдеться у матеріалі CNN, за оцінками української розвідки у безпілотнику знайшли 52 деталі, вироблені за межами Ірану, з них 40 виявилися родом із США.

Проблему ускладнює те, що немає доказів того, що ці компанії порушують санкційне законодавство і продають свою продукцію Ірану безпосередньо.

Опитані виданням експерти зазначили, що навіть попри те, що виробники комплектуючих зобов’язалися посилено моніторити шляхи збуту їхньої продукції, проте це не завжди є можливим. Компанії можуть просто не знати, що якийсь дистриб’ютор займається перепродажем їхньої техніки в Іран.

Проте вже можна зробити висновки, що всупереч жорстким санкціям, Тегерану все ж таки вдається знаходити шляхи, щоб отримувати у свої руки західні технології. Після надання звіту української розвідки західні офіційні особи почали шукати способи посилити обмеження, щоб закрити ці лазівки.

Варто зазначити, що в цих дронах знайшли не лише американські деталі, ще 12 із них, згідно з даними видання, потрапили до Ірану з Канади, Швейцарії, Японії, Тайваню та Китаю.

Як повідомлялося раніше, Іран вигадав, як передати росії ракети в обхід санкцій ООН.