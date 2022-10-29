"Я тебе зліпила з того, що було": у мережі обговорюють знайдені в іранських дронах українські деталі

БПЛА зібраний з деталей, що призначалися для побутового використання

Українські фахівці розібрали збитий над Чорним морем іранський дрон "Mohajer-6" та виявили в ньому українську деталь. Цей факт викликав бурхливу реакцію у мережі.

Оригінальне відео було оприлюднено у YouTube-каналі Військового телебачення України. У сюжеті йдеться про те, що фахівці ГУР Міноборони в ході розбирання дрона встановили, що на три чверті він складається з компонентів американського виробництва.

Втім, є там інші деталі, які виробляли у Швеції, Японії, Австрії та Китаї. А один із компонентів і зовсім був зроблений в Україні.

"Один компонент, але він є. Наразі наші служби дізнаються, як він туди потрапив", — зазначив представник ГУР МО.

Маркування всіх деталей виконано офіційною мовою Ірану — фарсі. При цьому, зазначається, що ці дрони збирають із деталей побутового призначення, тобто їх можна знайти у вільному продажу.

Попри це, користувачів мережі факт використання українських компонентів у техніці, яку застосовують проти України, помітно обурив.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник у відставці Роман Світан пояснив, чому скандал із поставками дронів росії сильно вдарить по Ірану, а можливо і по Китаю.