"Я тебя слепила из того, что было": в сети обсуждают найденные в иранских дронах украинские детали

БПЛА собран из деталей, которые предназначались для бытового использования

Украинские специалисты разобрали сбитый над Черным морем иранский дрон "Mohajer-6" и обнаружили в нем украинскую деталь. Этот факт вызвал бурную реакцию в сети.

Оригинальное видео было обнародовано в YouTube-канале Военного телевидения Украины. В сюжете говорится, что специалисты ГУР Минобороны в ходе разборки дрона установили, что на три четверти он состоит из комплектующих американского производства.

Впрочем, есть там и другие детали, которые производили в Швеции, Японии, Австрии и Китае. А один из компонентов и вовсе был сделан в Украине.

"Один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал", — отметил представитель ГУР МО.

Маркировка всех деталей выполнена на официальном языке Ирана — фарси. При этом, отмечается, что эти дроны собирают из деталей бытового назначения, то есть, их можно найти в свободной продаже.

Несмотря на это, пользователей сети факт использования украинских компонентов в технике, которую применяют против Украины, заставил негодовать.

Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Роман Свитан объяснил, почему скандал с поставками дронов россии сильно ударит по Ирану, а возможно и по Китаю.